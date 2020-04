Scuola, la Azzolina va da Fabio Fazio a fare gli annunci: «A settembre distanziamento fisico in classe»

«Non è il ministro dell’Istruzione che può stabilire quando il virus abbia termine o meno». Lucia Azzolina sceglie di andare da Fabio Fazio per anticipare quello che accadrà (o potrebbe accadere) a scuola. Una scelta che conferma la voglia di riflettori che sta travolgendo il governo, sempre in tv e sotto i riflettori. Nonostante i tentativi di mostrare una pseudo-sicurezza, è evidente che naviga a vista.

Azzolina: «Studenti tutti ammessi ma non tutti promossi»

«Io ho il compito di tutelare gli studenti e di garantire alle famiglie», dice. E questo è scontato. «Fino a che non ci sarà la sicurezza per tutto il nostro personale scolastico e per gli studenti non si tornerà in classe. Per la terza media, se non si torna, gli studenti presenteranno un elaborato e saranno scrutinati con lo scrutinio finale». Per quanto riguarda l’esame di Stato, «gli studenti sono ammessi alla maturità», anche se ci sono insufficienze. Ma «essere ammessi non significa essere promossi».

“Distanziamento” a settembre

La novità, che però ha bisogno di un’organizzazione che finora non c’è, è l’ipotesi di tornare in classe a settembre con “distanziamento sociale”. Gli studenti, in sostanza, dovranno restare distanti l’uno dall’altro. Per adesso è un’idea, anche se la maggior parte delle aule è così stretta che al momento appare davvero difficile da realizzare. «È uno dei tanti scenari a cui noi stiamo pensando», conferma la Azzolina.

Azzolina: «Le classi pollaio sono un problema»

«Mi permette di ricordare uno dei tanto problemi atavici come le classi pollaio. Io, insieme a tutto lo staff e ai sottosegretari, lavoreremo a tutti gli scenari possibili. In Consiglio dei ministri discuteremo insieme di un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti». Poi la Azzolina aggiunge: «La maggioranza di governo si prepara e prepara la fine di questo anno scolastico». Si inizierà «a pensare all’inizio dell’anno prossimo», conclude il ministro dell’Istruzione.