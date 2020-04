Sanità, Lollobrigida: “FdI non farà passare sotto silenzio lo smantellamento della Brain Suite”

Fratelli d’Italia non farà “passare sotto silenzio” lo smantellamento della Brain Suite dell’ospedale Sant’Andrea. A chiarirlo è stato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, ricordando che si tratta di un atto che avviene “in violazione” di un indirizzo del Consiglio regionale, che alla giunta Zingaretti aveva chiesto invece di ripristinare quella che era una eccellenza della sanità laziale.

Lo smantellamento alla chetichella

“L’improprio smantellamento della Brain Suite del Sant’Andrea, iniziato lo scorso venerdì santo in violazione di un ordine del giorno approvato il 21 gennaio dal consiglio regionale del Lazio, non passerà sotto silenzio come invece qualcuno spera. Fratelli d’Italia, che l’ordine del giorno aveva proposto, continuerà a chiedere conto di una decisione gravissima”, ha avvertito Lollobrigida. “E non smetteremo – ha proseguito – di pretendere risposte rispetto a motivazioni, modalità e conseguenti criticità di questa illegittima dismissione”.

FdI pretende risposte sulla Brain Suite

“Spiace che solo FdI stia sollevando la questione. Ricordiamo – ha aggiunto il capogruppo di FdI alla Camera – a tutti gli eletti in Regione, al di là del partito di appartenenza, che l’atto di indirizzo che impegnava la giunta a verificare con l’Azienda ospedaliera la possibilità della riattivazione della Brain Suite fu approvato attraverso votazione ufficiale in Consiglio, anche con i voti della sinistra che ne aveva chiesto una riformulazione più gradita”. “Chiunque abbia stabilito lo smantellamento della struttura ha quindi agito in pieno spregio della democrazia. FdI farà piena luce anche su questo. Abbiamo presentato una interrogazione al ministro Speranza per verificare – ha concluso Lollobrigida – se Zingaretti come commissario di governo abbia agito nell’interesse del Sistema Sanitario Nazionale”.