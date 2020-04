Lunga telefonata qualche ora fa tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato ovviamente il primo a chiamare per porgere al Capo dello Stato gli auguri per la Pasqua. Non potevano tuttavia mancare i riferimenti alla situazione politica, soprattutto dopo il violento attacco mosso ieri da Conte contro lo stesso Salvini e contro Giorgia Meloni. Una vera e propria cafonata istituzionale che non dovrebbe restare senza conseguenze. Conte dovrebbe chiedere pubblicamente scusa del suo gesto. E se indotto a farlo, dovrebbe immediatamente sollevare dall’incarico Rocco Casalino, il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi.

Salvini ha chiamato il Quirinale per gli auguri di Pasqua

Sul punto Salvini non ha mancato di esprimere al presidente Mattarella «rammarico e indignazione». Ha stigmatizzato l’uso personalistico e partigiano della diretta televisiva «per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare». È inqualificabile che il premier abbia usato quella tribuna, in piena emergenza coronavirus, «non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare». Salvini ha censurato il comportamento del premier bollandolo come «roba da regime sudamericano».

Sul Mes: «Il “no” della Lega è irremovibile»

«Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta così?», è stato il suo sfogo con il Capo dello Stato. «Dal governo – ha proseguito il leader leghista – noi e milioni di italiani ci aspettiamo risposte, ascolto e soluzioni, non polemiche o insulti». A Mattarella l’ex-ministro ha anche espresso grande preoccupazione per la situazione economica delle famiglie e delle imprese italiane. Ricordando che ad oltre un mese dalla chiusura non hanno ancora ricevuto un euro di aiuto dal governo e dall’Europa. Ha comunque ribadito l’impegno del suo partito a fare di tutto «per salvare le vite dei cittadini oggi, e i loro posti di lavoro e risparmi domani». Salvini, infine, ha confermato la contrarietà della Lega «a qualsiasi utilizzo del Mes sotto ogni forma».