Comizio di Conte a reti unificate contro le opposizioni e l’Italia: ci ha svenduto alla Ue (video)

Il premier Giuseppe Conte è più puntuale che sincero. La sua narrazione nell’ennesima conferenza stampa sulla situazione tragica nella quale il suo governo ha gettato gli italiani, è assolutamente distante dalla realtà. A cominciare dai metodi, per non parlare dello stile: offendere chi lo pungola senza la possibilità di un contraddittorio, è roba da Unione Sovietica. La verità è che Conte ha passato ore a litigare ferocemente con la maggioranza, Pd e grillini, tanto da dover saltare l’annunciata conferenza stampa delle 14. E poiché continuavano a darsele, si è deciso di procrastinare l’intervento alle 19,30, guarda caso, in prossimità dei telegiornali.

Conte prosegue la blindatura sociale ed economica dell’Italia

Non tireremo in ballo la citazione, anzi, le citazioni, manzoniane, ma ci stanno tutte. Ma che ha detto Conte? Quella che già si sapeva con i soliti argomenti. Blindatura dell’Italia sino al 3 maggio, visto che non riescono a impedire agli italiani di rispettare le loro assurde e confuse regole e divieti e diktat. A proposito, vedremo che succederà a Pasqua e Pasquetta… Poi ha annunciato una graduale riapertura delle attività produttive con i debiti sostegni. Ma come farà a dare i sostegni se le imprese e i cittadini non riescono neanche a chiederli, se ogni volta i siti istituzionali vanno in tilt? E non per colpa dei fantomatici hacker, magari russi, ma solo della loro incapacità. La burocrazie e l’inadeguatezza sono ancora una volta la cifra caratterizzante il governicchio Conte.

E sulla Ue il premier non ha saputo dire che succederà

Poi ha parlato dell’Europa, dove però la trattativa – ha assicurato – è ancora in corso. Ve la riassumiamo: non diremo che ci ha venduto, però i giochi contro di noi sono stati fatti. Solo che non si deve sapere. Conte è apparso impotente di fronte agli altri Paesi che vogliono strangolarci, anche se ha detto che prefereisce gli eurobond all’attivazione del Mes. La memoria poi a un certo punto lo ha tradito, perché non ci risulta che quello di monti fosse un governo di centrodestra. Comunque, a parte questo, la Ue ci è ostile, e questo governo non ha la forza di resistere, nonostante la propaganda del Pd.

Le critiche a Salvini e Meloni un’azione vigliacca

Ma la vera caduta di stile di Conte, provato dalla rissa nella maggioranza, è stato l’attacco a freddo, dettato dal Pd, contro le opposizioni. Un’azione vigliacca, perché non c’era possibilità di replica. Ma Giorgia Meloni risponde in una nota. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio”.

Meloni: Conte fa il bullo sulla Rai

Così la leader di Fratelli d’italia commenta l’intervento televisivo del premier, che ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. “Credo – attacca – che non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la Rai mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità”. Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”, si domanda infine Meloni.

Salvini: Conte usa la tv di Stato per dire falsità

Dello stesso parere Matteo Salvini: “Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica”. Così Salvini, in un post su FAceboo, commenta a caldo la conferenza stampa di Conte. “Perché non hanno bloccato il Mes? Perché il Pd vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la Tav? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani?”, sono le domande del leader della Lega.

Salvini chiede ancora: “Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre colpa di Salvini?”. “Altro che collaborazione, che delusione signor Conte”, conclude il capo leghista.