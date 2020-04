Tutti in attesa delle parole di Conte. Ma stavolta il ritardo è troppo consistente e così si scatena l’ironia dei social. Che è successo? Come mai la conferenza stampa delle 14 non c’è stata né alle 15 né alle 16 né alle 17? La difficoltà del premier non è difficile da immaginare.

Ha un problema grosso: deve giustificare come mai il suo governo si è piegato alla firma di un accordo sul Mes che prima veniva giudicato improponibile. Conte è nel pieno di un vortice di critiche, non solo quelle delle opposizioni ma anche quelle del M5S. Logico che abbia necessità di limare ogni parola del suo intervento per evitare un naufragio che non sembra ormai così lontano. A complicare la faccenda ci si è messo anche il Pd con la sua proposta di una patrimoniale sui redditi superiori agli 80mila euro. E anche in questo caso le polemiche non sono solo quelle delle opposizione ma anche dei renziani e dello stesso M5s. Situazione ingarbugliatissima.

Cresce sui social l’attesa per la conferenza del premier. E non mancano interventi vip sull’argomento, come quello di Simona Ventura, preoccupata che le dichiarazioni di Giuseppe Conte possano coincidere con la sua ginnastica.

Molti i filmati e le foto di post ironici: si scomodano Achille Lauro, John Travolta e Gigi Proietti per schernire il presidente in ritardo. C’è chi suggerisce di segnalarlo a Chi l’ha visto, chi ricorda Amadeus che cercava alle 4 del mattino il Bugo furioso che aveva disertato il palco perché arrabbiato con Morgan. Insomma ci si scherza su ingannando l’attesa, ma con la consapevolezza che dietro un ritardo così clamoroso esistono ragioni piuttosto serie. Il premier ne darà conto agli italiani?

Non so perché, ma la conferenza di #Conte sul #Mes la immagino più o meno così pic.twitter.com/qu1cLROQoW — Tommaso Longobardi (@tom_longobardi) April 10, 2020