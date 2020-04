Un uomo di 81 anni è stato multato dai Carabinieri con una sanzione da 400 euro, perché era troppo lento a recarsi in farmacia. È accaduto a Lenola, in provincia di Latina. Il 30 marzo Salvatore Spirito esce di casa per recarsi in farmacia, che dista dalla sua abitazione poco più di cento metri. È sordomuto dai 15 anni, da quando una meningite lo ha reso completamente sordo e ne ha minato le capacità linguistiche e visive. Durante il tragitto, si sofferma a leggere gli annunci mortuari affissi sulla bacheca comunale. È in quel momento che un carabiniere lo ferma e gli chiede i documenti.

La denuncia del sordomuto di 81 anni in lacrime

Una volta fermato Salvatore Spirito si spaventa, mostrato la bustina con le scatole vuote delle medicine. Il carabiniere si irrita perché l’anziano non risponde alle domande. Non capisce che l’uomo è sordomuto. Dopo poco i due carabinieri lo lasciano andare. Ma il 3 aprile a Salvatore gli viene notificata una multa pari a 400 euro. Per la motivazione che si trovava fuori casa senza comprovate esigenze lavorative. Situazioni di assoluta urgenza o motivi di salute. Mi hanno fatto firmare, dice quasi piangendo l’anziano signore con voce stentata. Non so neanche che cosa, ma perchè mi hanno multato? Ho mandato mio figlio in caserma, io non sento nulla, ma non hanno voluto dargli spiegazioni. Tanto riporta il sito gianlucacampagna.eu. E ci sono anche le copie degli scontrini della farmacia. Se esiste un giudice a Berlino, stavolta ne basta uno a Latina, quella multa va tolta immediatamente. Senza se e senza ma.