Roma: folle corsa in auto di due rumeni per sfuggire ai controlli. I carabinieri presi a calci

I carabinieri hanno arrestato due rumeni, di 28 e 36 anni, con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e guida in stato di ebrezza alcolica. La scorsa notte, una pattuglia ha notato i due a bordo di un’autovettura per le vie del centro di Ladispoli e ha intimato loro l’alt per eseguire una verifica. Il conducente del veicolo, però, ha accelerato repentinamente per eludere il controllo dei militari.

L’auto dei due rumeni ha perso il controllo

Durante l’inseguimento, l’auto in fuga ha perso il controllo. Dopo aver urtato alcuni veicoli in sosta, ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. I due rumeni hanno poi tentato la fuga a piedi ma sono stati raggiunti dai carabinieri. Uno di loro ha opposto resistenza colpendoli con calci e pugni nel tentativo di scappare. Ma i carabinieri li hanno definitivamente bloccati.

Il conducente in stato di ebbrezza alcolica

Il conducente era in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 1,8 g/l. I militari hanno sequestrato il veicolo e hanno messo le manette ai due rumeni portandoli nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari.