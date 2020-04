Bellanova insiste: «Gli immigrati in Italia servono». Meloni: «Avete gettato la maschera»

Anche in queste settimane terribili, la sinistra non rinuncia al progetto di aprire le porte agli immigrati. Dopo Giorgio Gori anche Teresa Bellanova insiste nel dedicare le sue energie agli immigrati. «Avere una norma che sbatte fuori le persone è sbagliato; averla adesso, in questo momento, è doppiamente sbagliato», dice il ministro dell’Agricoltura in collegamento con Circo Massimo, su Radio Capital.

Bellanova: «Abbiamo bisogno degli immigrati»

Poi ribadisce: «Noi abbiamo bisogno degli immigrati per portare avanti anche il normale funzionamento della catena alimentare. E anche perché questi processi o li regola lo Stato o la mafia. E io voglio che sia lo Stato». La renziana rincara la dose e svela anche l’imminente incontro con i rappresentanti della diplomazia romena: «Nel Nord c’erano tanti lavoratori dell’Est nelle campagne per la raccolta e, nonostante il corridoio verde europeo, non si vogliono spostare. Oggi incontrerò l’ambasciatore romeno per parlarne».

Meloni: «Ecco il progetto»

Parole che non sono sfuggite a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto sul Fb un post:«Secondo voi, quale geniale proposta ha presentato il Ministro Bellanova per risolvere il problema della mancanza di manodopera per la raccolta nei campi? Reintrodurre i voucher? Utilizzare i percettori (chi è in condizioni) del reddito di cittadinanza? Ovviamente no. La proposta della Bellanova è una bella Sanatoria per regolarizzare migliaia e migliaia di immigrati clandestini. Ma è possibile che per la sinistra, qualunque cosa accada, c’è sempre una scusa per favorire l’immigrazione illegale?».

La proposta di Gori

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la proposta di Giorgio Gori. In un tweet il sindaco Pd di Bergamo aveva invocato un decreto flussi. «Nell’agricoltura italiana – spiega – lavorano 400mila lavoratori stranieri regolari, il 36% del totale, la maggior parte dei quali rumeni. Quest’anno non arriveranno. Chi raccoglierà gli ortaggi e la frutta? Servono almeno 200mila lavoratori extracomunitari. Serve subito un decreto flussi».