Rinfreschiamo la memoria a “Giuseppi” sul funzionamento del Mes

Lo “statista de noiantri” ha fatto intendere a reti unificate all’intera nazione che il MES fosse stato per lui non sarebbe mai esistito. Perché quando l’hanno fatto lui non c’era, se c’era dormiva e se dormiva sognava comunque di non esserci. E sognava pure che a farlo c’erano Meloni e Salvini che ne facevano uno di sabbia in spiaggia.

Tocca quindi a noi insegnare a “mister pochette” che il MES nasce dall’unione del FESF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e del MESF (Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria): istituiti per salvare dall’insolvenza gli Stati dell’area euro in difficoltà finanziaria. Il MES viene quindi votato dal Parlamento italiano il 25 settembre 2012 a ridosso della crisi greca; qualcuno spieghi ai Giuseppi che in quel parlamento Fratelli d’Italia non esisteva ancora. Ma visto che in quegli anni “l’avvocato di se stesso” si occupava appunto di se stesso, non si è accorto che a quella votazione Giorgia Meloni insieme a Ignazio La Russa non hanno volutamente partecipato.

E che Salvini era al Parlamento europeo e che l’intero gruppo della Lega ha votato contro come anche Guido Crosetto. Sarebbe impossibile spiegare a un Presidente per cui il Parlamento esiste solo per andare a farci i discorsi quando ha finito i giga per facebook o trova scomodo andare in Rai, che si trattava di un atto del Parlamento. Che almeno in quegli anni veniva interpellato. E non del Governo che peraltro era in mano a Mario Monti e non al centrodestra.

Ad almeno uno dei Giuseppi vogliamo brevemente dire due parole sul funzionamento del MES: è un organismo internazionale di aiuto finanziario che prevede l’attivazione su richiesta da parte di uno Stato in difficoltà che ritenesse di farvi ricorso. Qualora lo Stato richiedente avesse parametri di bilancio ed in particolare il debito pubblico non in linea con quanto stabilito da Bruxelles nei suoi confronti scatterebbero misure coercitive anche devastanti come è stato fatto dalla troika in Grecia.

La scelta peggiore possibile

Detto questo, ricordiamo al premier – che a Bruxelles ci va solo per bere qualcosa con la Merkel – che sappiamo bene che al momento non c’è nessuna firma da parte dell’Italia. Ma sappiamo anche bene che la discussione verteva sull’opportunità di inserire le risorse del MES tra quelle utilizzabili per finanziare la ripresa economica di tutta l’area euro dopo l’emergenza Coronavirus. E che la scelta condivisa dal governo Conte-Casalino è quanto di peggio si potesse ottenere.

La posizione italiana doveva essere a favore di un utilizzo delle risorse versate nel MES senza l’applicazione di alcuna condizionalità, tantomeno quelle capestro. Una posizione logica visto che indipendentemente dal proprio debito pubblico gli Stati avevano comunque versato ingenti somme nel fondo; e che stiamo affrontando un’emergenza economica generalizzata che riguarda tutti e non il dissesto finanziario di un solo specifico Stato.

Di grazia ricordiamo al Presidente – che ha studiato male pure il catechismo – che l’Italia ha contribuito per quasi un 18 percento al solo MES e che, con quanto dato in precedenza al FESF e al MESF, il nostro Paese ha versato quasi 60 miliardi. Appesantendo ulteriormente proprio il nostro debito pubblico.

L’uomo che sussurrava alla Merkel

L’uomo che sussurrava alla Merkel ha omesso di dire che così com’è stato deciso, l’Italia non potrà usare quei fondi per non trovarsi la troika in casa; se non nella stretta misura permessa dalla copertura delle spese sanitarie, un’inezia che non servirà certo a far ripartire l’economia. La parte peggiore però, quella che non gli perdoneremo mai, è che invece Germania, Olanda, Francia, Belgio e C. potranno usarli senza condizionalità; perché hanno un rapporto tra debito pubblico e PIL in linea con i parametri stabiliti. Grazie a queste scelte devastanti il nostro sistema produttivo dovrà confrontarsi con sistemi produttivi concorrenziali. Che potranno finanziarsi con i 60 miliardi che ci abbiamo messo noi.

Mes, la soluzione suggerita da FdI

La soluzione di Fratelli d’Italia che Conte non ha ascoltato era un’altra. Quella per cui ogni Stato si riprendeva quanto versato e lo usava per la propria ripresa produttiva. In subordine sarebbe stato meglio lasciar il MES al suo ruolo originario quale fondo di estremo utilizzo per Stati in difficoltà piuttosto che metterlo a disposizione dell’industria tedesca ai danni della nostra.

Al presidente che non conosce il significato della Pasqua cristiana noi che invece la conosciamo auguriamo di cuore Buona Pasqua. Auspicando che possa apprezzare in questi giorni di blocco generalizzato il tepore dell’ambiente domestico al punto di scegliere di rimanerci per il prossimo lustro.