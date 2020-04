La Polizia locale di Chiavenna (Sondrio) ha fermato nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile, un uomo mentre girovagava completamente nudo nel corso principale, ma con la mascherina. Subito ha cominciato a circolare su Facebook la foto dell’uomo nella centralissima via Dolzino. Un’immagine scattata da un amico. Il soggetto verrà denunciato non solo per il mancato rispetto del decreto che vieta di uscire di casa, se non per necessità inderogabili, ma anche per atti osceni in luogo pubblico. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto, probabilmente una scommessa o un semplice atto di sfida.

Non è il primo episodio del genere da quando è stata imposta la quarantena agli italiani. Una scena simile si è verificata a Roma lo scorso 20 marzo. Sul ponte di Corso Vittorio un uomo completamente nudo si è messo a camminare mentre tranquillo avviandosi verso il centro con alle spalle Via della Conciliazione e il lungotevere di Castel Sant’Angelo. Le immagini girate da un incredulo automobilista e postate in rete hanno fatto il giro del web. L’uomo nudo a Roma, però, non indossava la mascherina.