Ci apprestiamo a celebrare una Pasqua molto diversa dal solito. L’irrompere della pandemia ha dato un brusco stop alla globalizzazione. E ha reso centrale la scienza, divenuta punto di riferimento per gli interrogativi angoscianti che tutto il mondo si pone.

La religione sembrava relegata in un piano privato. Ma poi anche la Chiesa ha voluto fare la sua parte. La supplica del Papa in piazza San Pietro dinanzi alle icone ritenute miracolose (la Madonna Salus populi romani e il Crocifisso di San Marcello) vista da milioni di persone ha riportato anche la preghiera in una dimensione collettiva. Un elemento che è diventato anch’esso parte integrante di una battaglia generale contro il virus.

Ora, come scrive Il Messaggero, è allo studio una esposizione straordinaria della Sindone, in diretta tv e su Internet, per i fedeli di tutto il mondo in vista dellaPasqua. È l’iniziativa a cui sta lavorando d’intesa con il Vaticano l’arcivescovo di Torino e custode pontificio del Sacro Lino che, secondo la tradizione, ha avvolto nel sepolcro il corpo di Gesù. La venerazione si dovrebbe tenere nei giorni del Triduo Pasquale.

A soli cinque anni dall’ultima ostensione della Sindone la Chiesa sta organizzando una ostensione streaming, che ovviamente non prevede né folle, né fedeli. L’iniziativa andrebbe a sostituire dunque i riti pasquali sospesi per l’emergenza sanitaria.

Considerando le processioni liturgiche che senza l’emergenza coronavirus avverrebbero in tutte le 25 mila parrocchie sul territorio, e quelle legate alla pietà e alla devozione popolare, i riti che il Covid-19 farà saltare nella settimana di Pasqua sono un numero importante, intorno ai novemila.