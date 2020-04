Pasqua con Bocelli, “toccata e fuga” in mondovisione dal Duomo di Milano: «È la mia preghiera…»

Non una performance, ma una preghiera: Andrea Bocelli descrive così, su Il Giornale, la sua “toccata e fuga” di domenica prossima dal Duomo di Milano. Un segnale di vicinanza a un momento doloroso come quello del coronavirus. Nel giorno di Pasqua il tenore, da solo nella navata centrale con l’organista Emanuele Vianelli, canterà, in mondovisione in diretta streaming sul proprio canale YouTube. Si esibirà con «pagine sacre che amo, come il Panis angelicus di César Franck. L’Ave Maria di Charles Gounod, il Sancta Maria di Mascagni, il Domine Deus di Rossini e Amazing grace che avrà un significato particolare, vista la situazione».

Andrea Bocelli: «La cattedrale di Milano è un emblema»

«Ho accettato l’invito a Milano del sindaco Sala e della Curia – racconta Bocelli – perché la cattedrale è un emblema, un simbolo per tutti, anche per i non milanesi». E afferma di essere «convinto che questa tragedia ci aiuterà a fare un ulteriore passo avanti collettivo nella civiltà e nei rapporti personali. E ci dovrebbe insegnare a fare meno tagli alla sanità pubblica. Magari – conclude – spendiamo meno in armamenti e di più per la salute di tutti».

Dove vedere il concerto

Non ci sarà alcun pubblico presente, e rigorosamente nessun accesso (in ottemperanza alle disposizioni governative in materia Covid-19). Ma il concerto sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming mondiale sul canale YouTube del tenore (https://youtu.be/huTUOek4LgU), dalle ore 19.00, unendo tutti i Paesi in un giorno solenne. Bocelli ha pubblicato la foto che annuncia il concerto di Pasqua anche sui suoi social.

La campagna sull’emergenza Covid-19

Bocelli intanto, con la Fondazione che porta il suo nome è impegnato in questi giorni con una campagna sull’emergenza Covid-19. La Andrea Bocelli Foundation (ABF) infatti si è messa subito al servizio attivando una importante raccolta fondi per aiutare ospedali e reparti ad acquistare strumentazioni medicali e dispositivi di protezione individuale.