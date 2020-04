Padova in mano ai pusher anche col coronavirus. FdI richiama il governo: “Pensate di intervenire?” (video)

Lavoratori e famiglie chiusi in casa, pusher padroni della città. Succede a Padova, come mostrato da un servizio di Striscia la Notizia. Succede in tante altre città italiane. I decreti anti contagio non frenano dunque i business dei criminali, che continuano a “svolgere l’attività illecita senza alcun disturbo”. Una realtà documentata, della quale FdI chiede conto al governo, attraverso un’interrogazione presentata al Senato da Adolfo Urso e alla Camera dai deputati Luca De Carlo e Ciro Maschio.

Padova preda degli spacciatori

Nell’interrogazione, rivolta al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si fa esplicito riferimento al servizio di Vittorio Brumotti, che è stato anche aggredito dagli spacciatori, sottolineando però che “quanto emerso è solo la punta dell’icerberg di un fenomeno che da anni si consuma in alcune zone della città”, che “rappresentano dei centri nevralgici per il commercio di sostanze stupefacenti, destinate all’intero territorio veneto”. La situazione è nota alle autorità cittadine, tanto che il 13 gennaio scorso il consiglio comunale ha votato per organizzare in città un convegno nazionale “con i maggiori esperti forensi e di fenomeni mafiosi” per affrontare il tema della criminalità organizzata presente sul territorio.

Le mani della mafia nigeriana sulla città

Nell’interrogazione si ricorda anche come Padova sia città universitaria, quindi di giovani, che sono i primi destinatari dello spaccio. Inoltre, a differenza di quanto vorrebbero fare in molti, FdI non nasconde la polvere sotto al tappeto, ricordando che se droga e mafia sono un binomio indissolubile, la mafia nigeriana è ormai parte integrante di questo binomio.