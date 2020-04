Orrore a Vicofaro, Pistoia. Nella comunità di immigrati tanto cara a don Biancalani scoppia il tafferuglio. Proprio fuori la sua parrocchia. Disordini che degenerano pericolosamente e in fretta. Fino ad arrivare a trasformarsi in feroce aggressione. Un banale diverbio finisce per diventare occasione di uno sfogo d’inaudita violenza contro due italiani a passeggio con il cane. Il diverbio diventa lite. E poi, sempre più concitatamente, si trasforma in un tutti contro tutti in cui gli stranieri si provocano tra di loro. Poi provano ad aggredire i carabinieri intervenuti. Rischiano di andarci di mezzo anche i sanitari, chiamati medicare uno dei feriti. Il quale, e si vede bene nel video postato in basso da Youtube, all’improvviso scende dall’ambulanza e si precipita minacciosamente contro la coppia con il cane.

Orrore a Vicofaro: immigrati aggrediscono coppia a passeggio col cane

La situazione è fuori controllo. Nel video, postato su Youtube, le forze dell’ordine appaiono in difficoltà. Non a caso una voce fuori campo chiede l’invio di rinforzi perché, si sente dire, «non riusciamo più a contenere la situazione». Il resto delle voci è coperto dalle urla. Dalle parolacce gridate dagli stranieri. Dalle minacce e dagli insulti degli immigrati che aggrediscono i militari e che inveiscono contro chiunque. E non bastano divise e mascherine ad arginare i rischi di un’esplosione violenta di rabbia e violenza.

L’intervento del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (FdI)

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (FdI), che in un video di commento ai fatti che hanno visto protagonista la parrocchia di Vicofaro, postato sempre su Youtube, dichiara: «È un episodio di violenza inaccettabile. L’ennesimo. Ricordo che qui c’è un problema di salute. Che imperversa in una situazione di emergenza legata al Covid. È una questione di ordine pubblico ormai conclamata. È un problema di sistema di accoglienza che evidentemente ha fallito. Non sono solo io a dirlo, ma anche la stessa Curia che lo certifica. E che sta cercando di porvi rimedio. Non è accettabile che qui le regole non valgano per qualcuno. E che mentre tutti sono chiusi in casa in quarantena, magari dopo aver perso il lavoro. Oltretutto mettendo a rischio la sicurezza sanitaria delle persone dentro e fuori Vicofaro.

La segnalazione del sindaco a prefettura e vescovo

Ho segnalato la vicenda alla prefettura e al vescovo e dal punto di vista sanitario alla Asl, nel quale si evidenziano tutte le problematiche che ci sono all’interno della parrocchia ormai fuori controllo. Inaccettabile poi far passare da colpevoli i residenti del quartiere, accusati di non essere accoglienti ai residenti. Quelle persone sono nostri concittadini, persone per bene, esasperate e al limite non solo per il Covid, ma per queste situazioni. gente che la mattina si alza per andare a lvorare e che non ne può più di questa situazione. Bisogna porvi rimedio». E intanto sul web fioccano post e commenti di indignazione e rabbia. Tra i tanti, qualcuno posta: «Orrore a #Vicofaro dove un’orda di #risorseINPS capeggiati da #Biancalani aggredisce con ferocia e inaudita violenza una coppia di italiani a passeggio con il cane. Ecco il risultato dei porti aperti: la sinistra c’ha portato la guerra in casa! #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19

Sotto i video postati da Youtube