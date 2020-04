“Nemmeno un’emergenza nazionale ferma i soliti odiatori di professione. Si sfogano così, insultando e augurando ogni male a chi la pensa diversamente da loro. Continuino pure con il loro odio, noi lavoreremo ancor più convinti alle nostre proposte per il rilancio dell’Italia”. Così Giorgia Meloni, raccogliendo sulla sua pagina Facebook alcuni degli insulti apparsi in queste ore contro di lei.

C’è chi le augura di finire sul patibolo con Salvini e Orban. Altri fanno riferimenti sessuali, la insultano per il suo fatto di essere donna. Ironizzano sul suo partner, sulla sua altezza. Gli appellativi più frequenti sono quelli tipici di “uomini che odiano le donne”, tanto per citare un titolo famoso. Purtroppo, ci sono anche donne che si sbizzarriscono in questa orrida fiera della volgarità.

Ma se scherzi sulla Boldrini ti ritrovi la polizia a casa

A sinistra, non perdono tempo. Laura Boldrini segnalava il tutto alla Polizia postale. E con rara solerzia, alcuni degli odiatori si sono ritrovati in men che non si dica la polizia a casa. Quando si tratta di insulti alla Meloni, purtroppo, la solidarietà arriva solo dopo averla esplicitamente richiesta. Solo a quel la “società civile” con pachidermica lentezza esprime solidarietà. Alle donne impegnate in politica, quando non sono di sinistra, succede così.

Gli odiatori della Meloni restano impuniti

Più di un volta la leader di FdI ha denunciato questa discrepanza di trattamente. “Nei gruppi di sinistra, oltre le offese, ora si passa direttamente alle minacce di morte nei miei confronti. Per i media e i politici di sinistra che accusano me di “seminare odio” tutto regolare?”. C0sì su Twitter la Meloni, postando lo screenshot di un hater che la insulta invocando la sua morte. “Tr.. di m… da uccidere a bastonate, punto”, ha scritto l’utente sotto un’immagine sorridente della Meloni. Tutto caduto nel dimenticatoio. Nell’imbarazzante silenzio della sinistra. Sempre più strabica e sempre più faziosa.