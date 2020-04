Napoli, immigrati in libera uscita (video). Droni ed elicotteri solo per gli italiani

In Italia i controlli su chi viola le disposizioni della quarantena sono asfissianti, ai limiti del paradosso. Perfino con l’uso di droni e di elicotteri a caccia di runner solitari o di bagnanti sulle spiagge. Peccato che la stessa attenzione non venga riposta nei confronti degli immigrati che in diverse città italiane si assembrano senza controlli. Come accade a Napoli, alla stazione di piazza Garibaldi, come mostra un video pubblicato sulla pagina Fb di Rossella Fidanza, e realizzato da Radio Savana, nel quale si vedono decine di clandestini che si intrattengono per strada. “Non vediamo nè droni nè elicotteri, solo alcune pattuglie minacciate da alcuni di loro a torso nudo”, commenta la Fidanza sulla sua bacheca.

Una denuncia sui “privilegi” concessi agli immigrati era arrivata, nei giorni scorsi, anche da Giorgia Meloni, leader di FdI. Che aveva fatto notare proprio la disparità di trattamento tra italiani e immigrati sul fronte della quarantena.