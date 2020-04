I casi di morbillo stanno aumentando esponenzialmente in Europa e l’emergenza Coronavirus rischia, secondo l’Oms, di distogliere l’attenzione dall’importanza dei vaccini per proteggersi da altre malattie. Come il morbillo, appunto. O la difterite, la parotite e la rosolia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme sul rischio degli effetti collaterali della crisi mondiale per il Coronavirus.

Morbillo, difterite, parotite e rosolia rischiano di tornare

“Dobbiamo – esorta l’Oms – fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che i bambini siano vittime di questa pandemia a causa della loro vulnerabilità nei confronti di malattie prevenibili con il vaccino. Come il morbillo, la difterite, la parotite e la rosolia”.

”Oggi, il morbillo continua a diffondersi in alcune parti della Regione europea, con oltre 6.000 casi nei primi due mesi di quest’anno”, svela Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Infettate 100.000 persone di tutte le età

“Dal 2017 – ha ricordato il dirigente Oms – la Regione europea sta vivendo una ripresa del morbillo. Nel 2018 oltre 500.000 bambini hanno perso la prima dose di vaccinazione contro il morbillo. Nel 2019 oltre 100.000 persone di tutte le fasce d’età sono state infettate, a causa di questo e della mancanza dei richiami”.

“Non possiamo permettere che questa situazione peggiori. Non possiamo lasciare che Covid-19 causi questo danno collaterale. Ma siamo preoccupati – ammette l’Oms – che i Paesi possano aver avuto interruzioni nei servizi di immunizzazione di routine, anche tra i gruppi vulnerabili, e delle attività di risposta alle epidemie di morbillo“.

L’Oms ai genitori: vaccinate i vostri figli

“Ai governi e alle autorità sanitarie dico: vi esorto a trovare modi per reintrodurre tutti gli altri servizi sanitari in modo sicuro e rapido, una volta che la trasmissione del Coronavirus nella comunità sarà sotto controllo. – esorta Kluge – Alle persone e alla comunità dico: assicuratevi che i vostri figli siano vaccinati”.

”Non fate errori – insiste il direttore Oms Europa – la scelta più sicura, anche durante questa pandemia, è quella di vaccinare i bambini. E mentre gli scienziati lavorano insieme in tutto il mondo per sviluppare un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19, ci viene nuovamente ricordato quanto siano preziosi i vaccini“.