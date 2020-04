Seconda ondata del virus? Un problema che, almeno per quanto ci riguarda, è strettamente connesso con l’incremento del flusso di arrivi di migranti. Ne è convinto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che in un’intervista a Il Mattino, tra l’altro, asserisce: «C’è il rischio che all’inizio del prossimo anno ci sia un’ondata di ritorno del Coronavirus proveniente dai paesi dell’Africa e dell’Asia. Di portata inferiore, spero. Ma un’altra ondata»…

Migranti, con gli arrivi da Africa e Asia aumenta il rischio di un’ondata di ritorno del virus

Una questione importante, quella posta dall’esponente azzurro, che poi la argomenta sostenendo: «Da quei Paesi ci sono flussi verso l’Europa. E in particolare, verso le zone che si affacciano sul Mediterraneo. Per questo dobbiamo mettere in atto tutte le contromisure sin da ora ed evitare che ad essere colpito sia il Mezzogiorno che, in questa fase, ha avuto un numero di contagi contenuto». Già, perché andando incontro alla bella stagione, il problema delle partenze su barchini improvvisati. Dei salvataggi in mare delle Ong. Il dramma degli sbarchi fantasma. E le polemiche degli attracchi autorizzati e dell’accoglienza coatta, si riproporrà in tutta la sua veemenza. Così, il rischio gestionale, con i conseguenti problemi di controllo su arrivi e collocazione dei migranti, eleva all’ennesima potenza le sue possibilità di incidere.

«Sono necessari maggiori controlli e accordi con quei Paesi»

Per questo, aggiunge Tajani, «sono necessari maggiori controlli. Ed è indispensabile che sin da ora si stipulino accordi con questi Paesi per mettere in atto tutte le strategie contro il Covid. Abbiamo visto cosa è accaduto in Italia e in Europa. E dobbiamo aiutare gli altri per curare e identificare la malattia. Serve un’operazione attenta – conclude quindi Tajani – e il Sud deve essere molto attento. C’è tutto il tempo di continuare il buon lavoro fatto sinora. Ma occorre potenziare la medicina del territorio perché abbiamo capito come gli ospedali possono essere i veicoli del contagio. Per questo non mi stancherò di ripetere che non va sottovalutato il Covid sinché non ci sarà il vaccino».