“Meschini e irresponsabili”: le sardine insultano Meloni e Salvini e si trasformano in pappagalli

Da sardine a pappagalli. È l’evoluzione del movimento fondato da quel Mattia Santori che quattro mesi fa non sapeva neanche cosa fosse il Mes e ora pretende di dare lezioni tecniche e morali a Giorgia Meloni e Matteo Salvini su come va affrontata la faccenda. Può darsi che, nel frattempo, i pescetti abbiano studiato e capito finalmente cosa sia il Meccanismo europeo di stabilità. Ma a leggere i loro post su Twitter sembra piuttosto che replichino a pappagallo, appunto, quello che va dicendo il premier Giuseppe Conte. Condendolo solo con qualche insulto in più. Loro che erano nati contro il linguaggio dell’odio.

Le sardine diventano pappagalli (di Conte)

Dopo il tweet preventivo di appoggio totale, ieri, un attimo dopo la conferenza stampa di Conte, infatti, il profilo delle sardine era tutto un proliferare di citazioni di Giuseppi contro l’opposizione. “Questo governo non lavora con il favore delle tenebre guarda in faccia gli italiani”, hanno rilanciato le sardine. E, ancora: “Salvini e Meloni dicono menzogne sulla pelle del Paese”; “Le menzogne di Salvini e Meloni indeboliscono il governo e l’intero Paese in un negoziato difficilissimo. Il comportamento dell’opposizione compromette la nostra forza negoziale. Noi sardine saremo sempre contro le fake e la propaganda”. “Irresponsabili”, hanno quindi aggiunto gli ex pescetti – ora diventati pennuti parlanti – all’indirizzo dell’opposizione.

Gli insulti a Salvini e Meloni: “Meschini”

Epperò, sarebbe ingeneroso dire che hanno solo copiato. Le ex sardine diventate pappagalli, a quanto pare, ci tengono molto a far sapere che la lezione l’hanno imparata bene e hanno anche prodotto un lavoretto. Così, dopo aver ripetuto le frasi del premier mandate a memoria, hanno realizzato un meme. È una foto di Salvini e Meloni con la scritta “Meschini”, dove Mes è in giallo, creando un gioco di parole. Un altro colpo così e potrebbero anche spuntare un contratto a diversi zero all’ufficio stampa di Palazzo Chigi. Del resto, lì la propaganda che i pappagalli disprezzano tanto mica si fa. Lì si confezionano direttamente show.