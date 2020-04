Il centrodestra si spacca sul Mes? Berlusconi si sfila? Giorgia Meloni non nega le diverse posizioni sul fondo salva Stati in discussione in questi giorni. In vista del voto del prossimo consiglio europeo. Nessun dramma. “In Europa facciamo parte di famiglie politiche diverse”, ha detto intervistata da Sky Tg24. “Ci sono divergenze su diverse materie di questo genere. Su questi temi la divisione è antica la divisone su questi temi”.

Meloni: con Berlusconi una divisione antica

Oggi il Cavaliere non parla. Per lui lo fa Antonio Tajani. “Il nostro sì al Mes non è una novità. Siamo pragmatici, l’importante è salvare le vite”. Per il vicepresidente di Forza Italia il discorso è semplice. “Sei soldi ci sono e a condizioni migliori, perché dire no? Non e’ una questione culturale: qui bisogna tutelare la salute”

Intervistato da Il Dubbio scarta qualsiasi teoria di implosione del centrodestra. “Il nostro unico interesse è lavorare per il bene dell’Italia. Delle colpe del governo se ne parlerà quando sarà il momento”. Sul Mes la divisione tra FI da una parte, FdI e Lega dall’altra, è “antica”. “Noi diciamo sì dal giorno dell’Eurogruppo”, dice Tajani. “Se si tratta di utilizzare 36-37 miliardi di euro per salvare vite umane. Sono a tasso d’interesse quasi zero. Quindi migliore di quello con cui si comprano i titoli sul mercato. Non capisco perché rinunciarvi”.

Tajani: il Mes va bene. In ballo la vita delle persone

Il tasso quasi zero non è una quisquilia. Salvini e Meloni, invece, non mollano. Il Mes è una trappola, un cappio al collo. ‘Non è un regalo – ripetono all’unisono – lo pagheranno anche i nostri figli”. Ma per Tajani la distanza su questo tema non indebolisce l’alleanza sostanziale del centrodestra. “E Berlusconi è un imprenditore pragmatico, lo è sempre stato. L’alternativa qual e’, l’idea del Pd di mettere la patrimoniale? Non si toccano le tasche degli italiani. E i soldi del Mes non sono infetti, pecunia non olet. Ognuno ha la sua posizione. Siamo una coalizione, non siamo un partito unico”.