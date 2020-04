Giorgia Meloni attacca la politica di Conte. Una politica fatta anche di sprechi e di provvedimenti illogici. “Questo è un governo che tra una cosa e l’altra, task force di qua task force di là, ci sono circa 120 persone che dovrebbero coadiuvarlo. Abbiamo 120 persone che lavorano con il governo e teniamo il Parlamento praticamente chiuso. Ma scusate: abbiamo mille persone profumatamente pagate dagli italiani per dare risposte e non le facciamo lavorare e poi ne prendiamo altre 120, che non abbiamo capito se paghiamo per fare non si è capito bene cosa?”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio Radio.

Meloni: “Devono riaprire tutti insieme, senza favoritismi”

“Quando si riapre devono riaprire tutti, non si deve discriminare nessuno, tutti quelli che possono garantire la distanza di un metro devono poter lavorare”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio Radio. “Non cominciamo a dire – ha aggiunto – che ci sono filiere che aprono ad aprile, filiere che aprono a maggio, filiere che aprono a giugno e filiere che devono morire. Quando si riapre riaprono tutti, ed è lo Stato che a spese sue deve garantire la sicurezza e la sanificazione sui posti di lavoro. Per lo Stato è la cosa meno costosa, allo Stato costa molto di meno sanificare, assumersi le spese per mettere in sicurezza i lavoratori e i cittadini, piuttosto che dover pagare la chiusura reiterata”.

E a proposito dell’inerzia della Ue, la Meloni ha aggiunto. “Ci aspettiamo che alle scuse” del presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, “seguano fatti concreti”, a cominciare dagli Eurobond. “Vedremo quanto siano parole o intenti seri”. Nelle scorse ore, la presidente della Commissione Ue, aveva detto nel suo intervento a Strasburgo. “È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue”.