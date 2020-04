Meloni: «Sui giornali paginate su FdI e la Lega. Ma non s’illudano, dividerci è impossibile»

«Secondo vari commentatori la protesta di Matteo Salvini sarebbe nata più per fermare me che Conte». A dichiararlo è Giorgia Meloni. «Da giorni, qualunque cosa faccia uno dei partiti del centrodestra, si fanno paginate esaltando divisioni e retroscena di ogni genere. Non sanno più che inventarsi per provare a dividerci. Ma non è possibile. Solleviamo le stesse critiche al Governo, abbiamo proposte concrete e compatibili se non, in alcuni casi, sovrapponibili. Non capisco dove sia la divisione se ciascun partito in base alla propria sensibilità, al proprio stile e alla propria fantasia promuove proteste e iniziative».

Meloni: «L’Italia rischia una crisi inimmaginabile»

«Ben venga qualsiasi iniziativa in difesa delle nostre categorie economiche», aggiunge la Meloni. «E anzi sarebbe bello organizzare una grande iniziativa, nel rispetto delle regole, tutti insieme, e sono certa che ci lavoreremo. Così come credo sia arrivato il momento di una riunione con i sindaci e i governatori della coalizione. L’Italia rischia una crisi occupazionale di dimensioni inimmaginabili, una drammatica desertificazione economica, un disastro senza precedenti. Sappiano tutti che Fratelli d’Italia, e il centrodestra, si stanno occupando unicamente di questo».