«Rimango di stucco di fronte alle parole del presidente del consiglio Conte. Che in un’intervista televisiva definisce le nostre proposte pretestuose e irrealizzabili». Così Giorgia Meloni di fronte all’ennesimo stop and go del governo. E alle stucchevoli lezioni di senso civico del premier.

Meloni basita da Conte: in privato ci ringrazia, poi…

«In privato ci ringraziano per la serietà dei nostri contributi e chiedono collaborazione, in pubblico ci attaccano per fare propaganda”. La leader di Fratelli d’Italia non ci sta. E punta l’indice contro un esecutivo e un premier capaci di strumentalizzare persino la pandemia e la tragica situazione economica e sanitaria per fini elettorali. “Che siano serie e coerenti”, manda a dire Giorgia Meloni. “Al governo e ai partiti di maggioranza, che passano il loro tempo ad attaccare Fratelli d’Italia e le altre opposizioni invece di darsi da fare, chiediamo più serietà e più responsabilità. Non è il tempo della propaganda. La Nazione sta combattendo una dura battaglia. Noi da patrioti ci siamo, nonostante questo governo”. Ma fino a quando? Fino a quando l’avvocato del popolo continuerà a utilizzare Palazzo Chigi, la stampa e i social come un passatempo? O un suo giocattolo?

Conte vorrebbe dare lezioni di responsabilità

Intervistato sul ruolo del centrodestra, Conte galleggia e poi dice. “Affrontiamo una guerra. E mi aspetto spirito di responsabilità da parte di tutti quanti hanno una carica istituzionale. Anche da chi è leader di opposizione. Noi dobbiamo schiacciare via le ambiguità. Siamo qui – dice il premier – per il confronto e la praticabilità. Con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, abbiamo aperto un tavolo e ci confronteremo”. Poi rivolgendosi probabilmente a Fratelli d’Italia aggiunge: “E’ facile dire: vorrei dare 2mila euro a persona. Vorrei dare tot di soldi agli imprenditori, però è chiaro che le proposte devono essere praticabili e sostenibili…”.