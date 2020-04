Meloni: “Oggi ricordiamo Fabrizio Quattrocchi. Possa la sua memoria aiutare a risollevarci “

14 aprile, data da non dimenticare. “Oggi ricordiamo Fabrizio Quattrocchi, un grande uomo e Patriota, simbolo di un’Italia a testa alta. Possa il suo ricordo aiutare a risollevarci. Perché noi siamo italiani, e con orgoglio e coraggio ci rialzeremo. Fabrizio vive”.

Con la consueta sensibilità Giorgia meloni dai suoi profili social richiama a tutti gli italiani l’uomo che insegnò “come muore un italiano”. Quella frase pronunciata da Fabrizio Quattrocchi pochi secondi prima di venire crivellato dai mitra delle Falangi Verdi di Maometto, risuona nella nostra mente. Quella formazione l’aveva rapito in Irak insieme a Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Con quelle parole, il giovane bodyguard catanese dette un senso alla tragedia che stava per abbattersi su di lui nel deserto iracheno. E cercò di darlo a tutti gli italiani. Il senso che gli eroi possono imprimere nella memoria di chi viene dopo.

Di eroi abbiamo bisogno. Di esempi l’Italia oggi più che mai avrebbe bisogno. Le parole di Giorgia Meloni ce l’insegnano e ce lo ricordano in un momento drammatico, tra i più drammatici che l’Italia ricordi. E’ l’esempio di chi vuole cadere in piedi, di chi non dimentica di essere italiano, di chi lotta e di chi non dimentica l’orgoglio di chi siamo e da dove veniamo. Per questo, per chi come noi crede in questi valori, come scrive la Meloni, “Fabrizio vive”.