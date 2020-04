Meloni incontra le categorie. Questa è la vera task force che serve, no le pagliacciate del governo

Confronto tra Meloni e le categorie. Dal decreto liquidità al decreto Cura Italia, passando per le misure necessarie ad organizzare la riapertura del sistema produttivo italiano e a liberare l’economia da tasse e burocrazia. Sono questi i temi del confronto durato oltre tre ore e che si è svolto questa mattina in videoconferenza tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e le principali associazioni di categoria e confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi.

Meloni incontra i rappresentanti di tutte le categorie

È la prima volta in assoluto che i responsabili di tutte le categorie si sono riuniti attorno allo stesso tavolo per un confronto serrato ma necessario per affrontare le criticità del momento. L’obiettivo di Fratelli d’Italia è istituire una piattaforma permanente di confronto e condivisione con chi rappresenta il 100% del Pil italiano e della produzione: è questa la vera “task force” di cui ha bisogno l’Italia per ripartire e superare l’emergenza coronavirus e speriamo che il Governo ascolti.

Meloni: rischio di desertificazione del sistema economico

“Oltre al dramma dell’emergenza sanitaria, l’Italia vive e affronta un proprio rischio di desertificazione del suo sistema economico e produttivo. Fratelli d’Italia è mobilitata dall’inizio dell’emergenza su questo fronte: oggi abbiamo deciso di incontrare i presidenti delle principali associazioni di categoria per ascoltare le proposte e le istanze di chi ogni giorno vive la trincea del lavoro e dell’economia reale, perché crediamo che quelle istanze siano più concrete di quelle che può immaginare qualunque possibile fumosa task force nominata dal governo e quelle istanze porteremo in Parlamento”.

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, al termine di una videoconferenza promossa con le principali associazioni di categoria. E con le confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi.

L’elenco dei partecipanti

Alla videoconferenza hanno partecipato i presidenti di Confindustria, Vincenzo Boccia. Confapi, Maurizio Casasco. Confimi Industria Paolo Agnelli. Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Confartigianato, Giorgio Merletti. Coldiretti, Ettore Prandini. Confesercenti e R.ETE. Imprese Italia, Patrizia De Luise. Cna, Daniele Vaccarino. Federalberghi, Bernabò Bocca. Confitarma, Mario Mattioli. Inoltre il vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, il segretario generale di Confimprese, Cristina Maria Ferrini e il responsabile credito e sviluppo economico di Casartigiani, Leopoldo Facciotti.

Presenti numerosi esponenti di Fratelli d’Italia

All’incontro erano presenti, inoltre, il responsabile del dipartimento Impresa di Fdi e promotore dell’iniziativa Adolfo Urso. I capigruppo di Fdi alla Camera, al Senato e nel Parlamento europeo, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani e Carlo Fidanza, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, i parlamentari Daniela Santanché, Giovanbattista Fazzolari, Marco Osnato, Riccardo Zucconi, Paolo Trancassini e Nicola Calandrini.