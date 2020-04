Giuseppe Conte venga in Parlamento prima della ratifica dell’accordo sul Mes. E ci spieghi cosa è accaduto all’Eurogruppo. Perché l’Italia ha perso. Non ha portato a casa nulla” . Questa la richiesta di Giorgia Meloni in una diretta Facebook. “Servono titoli europei non più titoli di Stato per far ripartire le economie a rischio”, dice la leader di Fratelli d’Italia. Che aggiunge una domanda maliziosa. Ma a pensar male di fa peccato ma spesso ci si azzecca. Per dirla con Andreotti.

Meloni: perché la Bce non è citata?

“Perché la Bce non rientra nelle linee di credito per sostenere gli Stati membri in difficoltà. Devo forse pensare che una volta attivato il Mes ci diranno questo. “Che volete? Avete già questi soldi. Facciamo che i titoli di Stato non ve li compriamo più. Avremmo un cappio al collo”.

Nel documento non si cita mai la Banca centrale europea, continua la Meloni. “Quella che ci ha fatto perdere decine e decine di migliaia di euro con le parole della presidente Lagarde. Ieri l’Italia ha perso. Hanno vinto altre nazioni, i falchi, i tedeschi gli olandesi. Che approfittano dell’occasione pandemia per arricchirsi sulla nostra pelle. O acquisire i nostri asset strategici”.

“Conte venga in Parlamento e ci spieghi”

Infine la risposte alle polemiche pretestuose di 5Stelle e Pd sulla posizione assunta dal partito olandese che fa capo al gruppo dei conservatori europei. “Sapete qual è la differenza tra voi e noi? Noi facciamo quello che dicono i nostri alleati. Per noi viene prima l’Italia. Sempre. Siete voi a fare quello che vi comandano gli alleati. La Merkel, Macron…”.

Infine un attacco ad alzo zero a Conte a proposito del tradimento degli impegni presi. “L’Olanda non può darci lezioni. E’ un paradiso fiscale che drena i soldi di altri Stati membri. Ho posto il problema a Conte personalmente. Ho chiesto al premier di prevedere sanzione contro i Paesi che ospitano paradisi fiscali. Si è detto d’accordo. Ma ieri non lo ha fatto”.

Ora – conclude la leader di FdI – Conte venga in Aula a riferire prima del prossimo consiglio europeo. Prima di firmare deve avere il mandato parlamentare. E vediamo come vota la maggioranza. Noi ci opporremo all’accordo se non prevederà un fondo per la ripresa pagato con gli eurobond e l’impegno della Bce”