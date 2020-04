“Dopo l’emergenza chi si occuperà delle persone fragili. Degli anziani, dei bambini? Le istituzioni sostengano concretamente il Terzo settore perché rischiamo di fermarci per sempre”. Con un post su Facebook Giorgia Meloni aderisce alla campagna del#NonFermateci del Forum Terzo Settore. “Sempre vicini a chi si prende cura dei più fragili”, scrive la leader di Fratelli d’Italia.

Meloni: sono al fianco del Forum Terzo settore

Grazie al contributo della parlamentare di FdI, Maria Teresa Bellucci, tutto il movimento si è schierato al fianco del settore no profit. Perché il governo Conte non trascuri la drammatica realtà. Il pericolo che le categorie “meno forti” vengano abbandonate a se stesse una volta terminata l’emergenza covid-19. Finora nei decreti governativi non c’è traccia di aiuti in questa direzione.

Bellucci: si tratta di una realtà straordinaria