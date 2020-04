Macron perde la faccia, i francesi lo accusano: hai mentito pure sulle mascherine

Macron in caduta libera per le mascherine che sono introvabili. La crisi coronavirus e la mancanza di mascherine sta mettendo in ginocchio anche la Francia. Rilanciato da Le Figaro, arriva un durissimo sondaggio per Macron: per il 76% dei francesi, l’Eliseo avrebbe mentito di proposito sulle mascherine sapendo che non poteva garantirle a tutti. Un caso che rischia di compromettere il futuro politico di Macron.

Macron e il caso mascherine

La posizione di Macron sulle mascherine è stata a corrente alternata. Inizialmente aveva requisito l’intera produzione nazionale per poi redistribuirle. «Mettiamo sotto sequestro tutti gli stock e la produzione di maschere di protezione. Le distribuiremo agli operatori sanitari nonché ai francesi infettati dal Coronavirus», aveva detto.

L’ok alle elezioni municipali

Poi però ha dato l’ok per le elezioni municipali. In un clima surreale dopo che la campagna elettorale era stata scossa dalle notizie e dai provvedimenti restrittivi dettati dalla pandemia di Covid-19 gli elettori francesi sono stati chiamati alle urne a scegliere i sindaci di circa 35mila comuni, combattuti tra astensione e virus. E il primo turno si è concluso con una grande astensione.

Macron senza mascherina

Inoltre a inizio aprile la portavoce del governo Sibeth Ndiaye ha assicurato i francesi, che si sono precipitati in massa per l’acquisto in massa di gel disinfettanti e mascherine protettrici: “Non c’è un rischio di penuria”. Peccato che però nei giorni precedenti c’erano state forti polemiche per la scarsità di mascherine a disposizione del personale sanitario.

Infine, l’ultimo atto, Macron due giorni fa, come si vede in questo video del Corriere della Sera, si è mostrato in ospedale senza mascherina. In piena crisi epidemica, le immagini di Emmanuel Macron senza mascherina, hanno creato polemiche. Macron è apparso in diverse immagini di martedì pomeriggio, all’uscita da una visita in uno dei dipartimenti più colpiti dal Coronavirus, a Pantin (Seine-Saint-Denis), senza mascherina. Il presidente era entrato nell’istitut indossando una mascherina. All’uscita, lo attendevano decine di residenti di Pantin affacciati ai balconi, ma lui però non indossava la mascherina. Le immagini hanno fatto il giro del web scatenando molte critiche.