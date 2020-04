Luxuria si offende e attacca Fedez: «Hai denigrato i trans, non sei De Andrè»

Luxuria contro l’ultima canzone di Fedez. «Nel brano di Fedez e Cara Le feste di Pablo si allude alle trans “Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa”: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci». Si offende Vladimir Luxuria, e attacca su Twitter il nuovo brano di Cara ft. Fedez, Le feste di Pablo che, in un verso, recita «Mi dà una busta tipo quella della spesa/Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa». Molti i commenti dei fan, alcuni a sostegno di Luxuria, altri che “difendono” il rapper. «Fedez non è De Andrè», scrive qualcuno. «E chi lo raggiunge Faber?», aggiunge un altro. Ma c’è chi obietta: «Non credo sia stato fatto apposta per denigrare». E ancora: «È un tipo di linguaggio, uno stereotipo semplicistico che non ha una volontà crudele», assicurano alcuni internauti.

Luxuria contro Fedez: il video del rapper

Qualche giorno fa Fedez ha postato su Twitter in un video dal titolo “Erano mesi che volevo scrivere questo”. «La quarantena ci costringe a pensare. E io non voglio buttare via questa occasione. Prima che tutto questo iniziasse mi sono preso una lunga pausa dalla musica per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e cercare di scartavetrare i

miei spigoli, così ho iniziato un percorso nuovo che è l’unica cosa che ho tenuto fuori dai social in questi mesi proprio perché non era solo musica ma qualcosa di più fragile: ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni».

Il brano “Le feste di Pablo”

«In questi giorni – condivide Fedez – ho ricreato il set up amatoriale di quando ho registrato il mio primo disco da indipendente e ho ritrovato la bozza di quel pezzo. E allora ho capito cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con una taglia unghie. E spero che anche per voi in un momento così triste e tragico possa aiutarvi ad aprire gli occhi e a capire cosa è veramente importante, pronti ad abbracciarla non appena questo momento finirà. Vorrei creare occasioni di spensieratezza con la musica. Così ho pensato “Federico, hai parlato troppo. Cantaci qualcosa”», dice Fedez a se stesso lasciando andare la musica mentre appare in video la cover del brano Le Feste di Pablo di Cara e Fedez.