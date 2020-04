Il sospetto è che abbia contratto il coronavirus. I sintomi con i quali la giornalista Lucia Annunziata è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma, sembrano purtroppo univoci: febbre e difficoltà respiratorie. Ma la speranza è che si possa trattare solo di una forte influenza. La Annunziata è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19.

Chi è Lucia Annunziata

Lucia Annunziata, 69 anni e originaria di Sarno in provincia di Salerno, è stata anche direttrice di Rai 3 tra il 1996 e il 1998 ed è direttrice di Huffington Post Italia. All’età di tredici anni si trasferisce con la famiglia nel capoluogo di provincia, dove frequenta il locale Liceo Torquato Tasso. Una volta diplomata, frequenta l’Università degli Studi di Napoli, prima, e quella di Salerno dopo, dove consegue la laurea in filosofia con una tesi sui contributi statali per il sud e il movimento operaio. È stata insegnante presso le Scuole Medie di Teulada (in Sardegna) dal 1972 al 1974.

Le critiche a Conte sul coronavirus

Giornalista professionista dal 1976, corrispondente dagli Stati Uniti prima per il manifesto e poi per La Repubblica per cui segue dal 1981 al 1988 gli eventi nell’America centrale e nell’America latina: la rivoluzione sandinista in Nicaragua, la guerra civile salvadoregna, l’invasione dell’isola di Grenada da parte dagli Stati Uniti d’America, la caduta del regime haitiano di Baby Doc Duvalier e il terremoto in Messico.

Di orientamento politico di sinistra, recentemente la Annunziata si era scagliata contro il governo Conte proprio per la gestione dell’emergenza coronavirus.