“Da un approfondito confronto con i rappresentanti di Avvocatura e Magistratura onoraria sono emerse legittime istanze che riguardano non già le singole figure professionali ma il sistema giustizia nel suo complesso. Il tema dell’equo compenso, dei ritardi nei pagamenti dei compensi dovuti dallo Stato, delle figure dei magistrati onorari e giudici di pace, dei processi da remoto, dell’amministrazione della giustizia al tempo del coronavirus con le preoccupazioni per quelle fasce deboli che in materia di gestione rapporti familiari vanno tutelate”.

L’incontro di FdI con Avvocatura e Magistratura onoraria

È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida al termine delle videoconferenze promosse dai deputati e dai senatori di Fdi con i rappresentanti dell’Avvocatura istituzionale e associativa (Aiga, Cnf, Anf, Aiaf, Camere civili, Camere penali, Anai) e della Magistratura onoraria (Federmot, Unagipa, Assogot, Magip e Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace). All’iniziativa che é stata promossa dalla responsabile dipartimento professioni di Fratelli d’Italia Marta Schifone, hanno partecipato oltre ai capigruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida e al Senato Luca Ciriani, anche i deputati di Fdi: Tommaso Foti, Carolina Varchi, Andrea Delmastro, Marco Osnato e il sen. Alberto Balboni.

“Abbiamo ascoltato tutti – ha aggiunto il capogruppo Fdi- e constatato che molte delle proposte sono già state tradotte in proposte di legge o emendamenti da parte nostra, quindi continueremo a difenderle”.