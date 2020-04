Tridico, per risolvere i vergognosi problemi informatici del sito dellsei super-consulenti informatici. La ricerca di questi geni del software, almeno stando a quanto riportato in un servizio del Tg2 delle 13 andato in onda ieri, avverrà prima tra il personale in forza all’Istituto e, in caso di risultati infruttuosi, sarà aperta all’esterno. Sembrerebbe cheper risolvere i vergognosi problemi informatici del sito dell ’Inps, letteralmente andato in tilt il 1 aprile, abbia intenzione di assumere non uno, ma benLa ricerca di questi geni del software, almeno stando a quanto riportato in un servizio del Tg2 delle 13 andato in onda ieri, avverrà prima tra il personale in forza all’Istituto e, in caso di risultati infruttuosi, sarà aperta all’esterno.

L’Inps nel caos, Tridico annaspa e chiede 6 super-consulenti

Nulla osta al presidente dell’Inps di correre ai ripari dopo l’inadeguatezza dimostrata. Anche se ormai tra sito dell’Inps bloccato e il caos generato dal governo gli italiani sono sempre più disperati. Continuano infatti le critiche e i disagi nella gestione del bonus di 600 euro agli autonomi. A segnalare le disfunzioni sono soprattutto i commercialisti che, dopo dieci giorni, ancora non riescono a inviare le domande a nome dei propri clienti perché mancherebbe una norma specifica. C’è poi la beffa che stanno subendo molti professionisti iscritti agli ordini. Contrariamente a quanto detto in precedenza, costoro devono infatti chiedere il bonus alla propria cassa di appartenenza e non all’Inps.

Intanto dei soldi promessi non c’è traccia…