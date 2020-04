Tagli anti-sprechi. I grillini ci riprovano. Incapaci di governare l’Italia nei tempi ordinari, i grillini pensano di affrontare e risolvere l’emergenza rilanciando una loro vecchia arma, quella della demagogia. E così, fiato alle trombe del capo politico, Crimi, per dire: abbattiamo le retribuzioni dei parlamentari. Giustissimo. In questa condizione è doveroso da parte di tutti contribuire al meglio per far ripartire il Paese.

Ma quanto si ricaverebbe non tagliando ma addirittura azzerando del tutto i compensi dei parlamentari da qui a fine legislatura? Si recupererebbero un centinaio di milioni di euro. Considerando che l’Italia ha bisogno di almeno 100 miliardi di euro, è pura demagogia pensare di risolvere la questione con interventi, auspicabili e doverosi quanto si voglia, ma assolutamente insufficienti.

A Crimi, l’Indignometro fa una proposta: tagliamo fino a eliminare del tutto ogni forma di retribuzione dei parlamentari, ma prima si aboliscano gli incapaci che tanto stanno costando all’Italia. Quanto ci sono costate le irresponsabili campagne no-vax stile Taverna? Quanto ci sono costate le performance di Toninelli alla guida delle Infrastrutture? Che danni ha prodotto e produce ancora alla giustizia un personaggio come Bonafede, che dimostra ogni giorno di più di non essere adatto ad occuparsi di un settore tanto delicato?

E Crimi stesso, che danni ha fatto all’editoria con la sua incompetenza, iniziando dal non aver tassato i giganti della rete ma lasciandoli prosperare? Insomma, l’esistenza dei grillini costa all’Italia diverse decine di miliardi. Smettiamo di pagare i parlamentari, ma parallelamente smettiamo di pagare chi dice e compie fesserie.