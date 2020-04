L’Indignometro/ A “L’Eredità” incredibile errore sull’Istria. In Rai non si rispetta nemmeno la storia

Il dibattito avviato da Pupi Avati sulla funzione del servizio pubblico quale divulgatore di conoscenza e cultura, ancor più in questo periodo di clausura forzata, sta avendo molti sostenitori. Lo stesso presidente della Rai, Marcello Foa, si è impegnato per una “crescita culturale” dei palinsesti dei canali generalisti. Ci auguriamo che questa fase di rinascimento la Rai la avvii veramente il prima possibile e a tutti i livelli, puntando con attenzione a tutti i contenuti veicolati. L’Indignometro avrebbe molto da dire su certe cadute di stile, strafalcioni e autentiche fesserie che vengono propalate in alcune trasmissioni di punta, come per esempio L’Eredità. Per non parlare delle fake news che perfino il principale Tg continua a divulgare.

Dagli autori de “L’Eredità” un clamoroso errore storico

Ma quello che è andato in onda nel corso di una puntata della trasmissione di Rai Uno L’Eredità ha dell’incredibile. Alla domanda “Quale penisola serbo-croata è stata annessa dall’Italia dopo la Prima guerra mondiale?”, la risposta data come corretta è stata “Istria”. Giusto, direbbero i più. Ma il problema non è la risposta. È la formulazione della domanda ad essere completamente sbagliata. L’Istria non era assolutamente una penisola serbo-croata, ma italiana. Pur essendo rimasta sotto il dominio austro-ungarico, l’Istria oltre alla posizione geografica, ha mantenuto lingua, cultura e tradizioni della comunità italiana che la popolava. L’errore storico è quindi clamoroso, e temiamo tradisca una ignoranza di fondo di alcune vicende fondamentali della storia recente italiana.

La Rai rispetti almeno la storia e la verità

Le atrocità compiute contro gli italiani di Istria dal regime comunista di Tito, l’esodo dei nostri connazionali che vivevano in quelle terre, il dramma delle foibe, il diktat imposto alla fine della Seconda guerra mondiale che strappò l’Istria e la consegnò alla Jugoslavia di Tito: verità che sembravano destinate all’oblio e che a fatica in tanti abbiamo cercato di riportare alla ribalta, anche grazie a una legge dello Stato. Ma nonostante questo riconoscimento istituzionale, in questi anni abbiamo assistito più volte – anche all’interno di alcuni programmi mandati in onda dalla Rai – a tentativi di mistificazione della realtà storica e di vero e proprio negazionismo nei confronti delle violenze subite dagli italiani sul confine orientale. Forse la proposta di Avati di una Rai di cultura e di sapere è irrealizzabile, visto il livello in cui è caduta. Ma almeno pretendiamo che si rispetti la storia e la verità.