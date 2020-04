L’imprenditore alla Morani: “La gente vuole marciare su Roma, non ne vuole più sapere di voi” (video)

“La gente non vuole più parlare con voi, la gente vuole marciare su Roma e io li sto tenendo buoni”. Parla fuori dai denti ‘imprenditore veneto Riccardo Maniscalco. Ospite di una puntata molto accesa di Non è l’Arena, in collegamento con Massimo Giletti. L’imprenditore è fuori di sé, si fa portavoce delle istanze di piccoli e medi imprenditori, che il governo prende in giro con promesse e annunci di denari che ancora non arrivano. Maniscalco ha uno scontro a muso duro con la sottosegretaria Alessia Morani.

L’imprenditore alla Morani: “Non avete fatto niente”

“Chiediamo il congelamento delle tassazioni delle partite Iva fino a fine emergenza. Mettetevi nei nostri panni, di 600 euro non ci facciamo niente”. Gli imprenditori se non vedono arrivare subito un po’ d’ossigeno, moriranno. Questa è la triste realtà che si cela dietro le inutili performance di Conte in tv. La risposta delle istituzioni, in questo caso per bocca di Alessia Morani è sconcertante. “Dipingere tutto in maniera catastrofica è sbagliato…”. Di fronte a chi non si rende conto che i settori produttivi moriranno, l’imprenditore diventa una furia: “Non avete fatto niente!“. “Mi fa parlare?”, replica la Morani: “Siete bravi a ripararvi dietro l’educazione, noi l’educazione l’abbiamo persa!”.

Aveva detto Maniscalco giorni fa: “Mi è arrivata la fatturazione di febbraio e marzo dell’Enel. Mi arrivano da pagare 1258 euro. A marzo ho lavorato fino al 10, perché poi è arrivato il decreto di chiusura dei locali. Di questi 1258, 569 sono il consumo effettivo e il resto sono tasse e spese di trasporto. Ma in una situazione del genere, come faccio a pagare?”. Situazioni comuni a interi settori produttivi al tempo dell’emergenza Coronavirus: ristoratori, pizzaioli e imprenditori delle attività di ristorazione non vedono un soldo da marzo. E neanche arrivano i mirabolanti aiuti economici promessi a chiacchiere da Conte. Una tragedia. Ecco lo sfogo.