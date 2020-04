La frase più gettonata che riecheggia durante queste giornate, profferita da grandi scienziati, uomini e donne di governo, talvolta anche da esponenti dell’opposizione è la seguente: “Non potevamo prevedere….”.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

In era di globalizzazione, che tanto piace, o forse piaceva, a lorsignori, nella contingenza, cioè in cui l’intero pianeta è gravato da una uniformità totale di scambi incontrollati e incontrollabili di tutto ciò che è scambiabile ( uomini, merci, servizi ecc.) non ci voleva molto ad ipotizzare che l’insorgenza di una epidemia in Cina, paese che peraltro guida la fila dei talebani del mercato globale, potesse avere delle immediate ripercussioni nel nostro paese.

Ricordiamo tutti le accuse di razzismo

Al proposito però tutti ricordiamo le accuse di razzismo e sovranismo che si sono levate contro coloro che osavano soltanto porre il problema. Ricordiamo e lo diciamo con il massimo rispetto istituzionale, il Capo dello Stato andare in giro per le scuole abbracciando i bambini non solo cinesi per la verità con una insostenibile leggerezza quantomeno mediatica.

In verità nulla si è voluto prevedere, in nome del politicamente corretto e della sciocca risonanza data dalla stampa allineata a gesti similari.

Ma tant’è; questo è il governo che ci è stato imposto, non a seguito di libere elezioni ma dal concerto di poteri dei quali, in coscienza, non sappiamo ancora scorgere le origini e i connotati.

Nel 1927 qualcuno aveva previsto il pericolo giallo

Ci resta solo il piacere, amaro, di ricordare che quasi un secolo fa, durante la cerimonia di incarico dell’ambasciatore italiano a Pechino, l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri profferì una frase del seguente, preciso, letterale tenore: “ Attenzione al pericolo giallo. Nei prossimi decenni ci dovremo guardare dall’espansionismo cinese. Invaderanno il mondo con la loro smisurata prolificità, con i loro prodotti a basso costo, e con le epidemie che coltivano al loro interno”.

La data è il 1927; il nome non lo citiamo per non incorrere negli strali delle varie e variopinte leggi che si sono succedute dai tempi di Scelba in poi.