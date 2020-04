Le opposizioni a Conte: «Sei un “Signor Nessuno”. Hai raccontato menzogne e mistificato i fatti»

Polemiche sempre più accese sulla sceneggiata del premier in tv. «Se Conte pensa di poter usare il Tg1 e le altre reti tv in edizione straordinaria sappia che dovrà risponderne agli italiani e in ogni sede istituzionale». Lo dichiara Ignazio La Russa. Il premier è andato in televisione «non tanto per fornire informazioni urgenti agli italiani ma per attaccare e insultare le opposizioni». In particolare ha attaccato Meloni e Salvini «raccontando fandonie e mistificando i fatti».

Le strampalate argomentazioni di Conte

«Se vuole ripetere le sue strampalate argomentazioni condite da qualche notizia e da annunci di miracolosi comitati di esperti italiani sparsi nel mondo lo faccia con un contraddittorio in Parlamento. Qui troverà pane per i suoi denti capaci di mordere solo dietro le telecamere. Gli faremo ingoiare i suoi meschini insulti tipici di una dittatura sudamericana e di chi non ha mai avuto la minima investitura popolare», aggiunge La Russa.

«Una vergogna senza precedenti»

«Inaudito e senza precedenti un presidente del Consiglio che attacca le opposizioni accusandole di diffondere menzogne». Dure le parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera. Le menzogne le ha dette il premier: «Nel 2012 non c’era il centrodestra al governo e Giorgia Meloni non era ministro. Il tutto in solitaria, senza dar spazio alle repliche dei leader della minoranza così volgarmente tirati in ballo. Uno spettacolo indegno e patetico che rasenta il vilipendio della democrazia. Mattarella forse avrà qualcosa da dire, auspichiamo».

Il premier dimostra di non essere affidabile

«Non occorre essere dei fan di Salvini o della Meloni per capire che un presidente del Consiglio che invoca la concordia nazionale e contestualmente attacca le opposizioni in diretta tv non è affidabile». Ad affermarlo è Andrea Cangini, di Forza Italia. «Giuseppe Conte continua a bluffare. Cerca capri espiatori, mette le mani avanti. Il suo messaggio alla Nazione è stato: se io fallirò il negoziato europeo sui coronabond la colpa sarà di chi non è al governo. Imbarazzante. Ennesima conferma di una preoccupante inadeguatezza istituzionale. Qualcuno lo fermi, o almeno lo guidi».

Ha incasinato tutto col nuovo decreto

«Il presidente usa la televisione pubblica non per spiegare il provvedimento ma per insultare i leader delle opposizioni Meloni e Salvini». Lo dichiara il governatore della Liguria, Giovanni Toti. «Fermi… la serata non è ancora finita! Conte annuncia pure l’arrivo di un Commissario (e son già tre in un mese e mezzo) per gestire la riapertura, che nel frattempo ha incasinato col nuovo decreto».

«Conte, detta i comunicati al tuo Casalino»

«Se vuoi attaccare le opposizioni, caro Conte, non fai un discorso alla nazione a reti unificate. Finisci la conferenza stampa e un minuto dopo, quando gli italiani non ti stanno più guardando, detti il tuo bel comunicato al tuo Casalino e lo mandi a tutti i giornalisti. Eri un signor nessun e tragicamente dimostri di esserlo», dice Roberto Calderoli.