Conte fa il bullo e finisce nella bufera. Da Mentana a Italia Viva, stangate a raffica: «Pessima scena»

A difendere Conte sono rimasti solo i grillini, che recitano sempre la stessa commedia, e (con più freddezza) gli esponenti del Pd. Quella sceneggiata in tv, a reti unificate, per gettare veleno su Salvini e Meloni non è accettabile. Anzi, è ignobile. Un fattaccio che la dice lunga sull’inadeguatezza del personaggio. «Bullo», l’ha definito la leader di FdI. «Bugiardo», l’ha etichettato il capo della Lega. Occupare il servizio pubblico per insultare chi non la pensa come lui è da dittatorello sudamericano, come hanno affermato in tanti.

Le critiche a Conte da Italia Viva

Ma le critiche non vengono solo dal centrodestra. Durissimi gli interventi di Italia Viva. «Un attacco inutile e non giustificato». Così Ettore Rosato ha commentato le parole di Conte. Non sono giustificabili «le parole e il modo utilizzato dal premier. Il nostro compito dev’essere quello di perseguire l’unità in un momento così difficile, non quello di alimentare litigi che non servono a nulla».

Durissime le parole di Anzaldi

«La polemica a reti unificate di Conte contro l’opposizione è stata una pessima pagina istituzionale e televisiva». L’ha affermato Michele Anzaldi (Iv), della Commissione Vigilanza Rai. «Il premier doveva informare sulla proroga delle chiusure, sul lavoro per la Fase 2, non usare uno spazio di servizio pubblico per fare un comizio propagandistico».

Mentana stronca Conte

La stangata di Enrico Mentana. «Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l’opposizione non avremmo mandato in onda quella parte». E Salvini ha ringraziato il direttore del Tg di La7 »per la lezione di stile ed educazione civica» data al presidente del Consiglio.

Più che perplesso Giannini



Anche Massimo Giannini, firma di “Repubblica”, ha criticato il premier: «Temerario. L’Italia ancora una volta è isolata, la Merkel ha coperto le spalle all’Olanda e la Francia non è poi così schierata», ha spiegato a “Otto e mezzo”. «Conte da solo non va da nessuna parte, e i toni duri usati contro le opposizioni dimostrano nervosismo».