L’Anpi corre ai ripari e annuncia la propria proposta per il 25 aprile: cantare Bella Ciao dal balcone. “Il 25 aprile facciamo sentire, in musica, dai balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione, dell’unità. In particolare, oggi”, fa sapere l’Associazione partigiani attraverso i propri canali social.

Per il 25 aprile un’idea originale

“Presto tutti i dettagli”, specifica poi l’Anpi, che evidentemente per coordinare l’iniziativa si sta producendo in un poderoso sforzo organizzativo. L’idea, del resto, di questi tempi è particolarmente originale, richiede quindi di essere messa a puntino per bene. Anche perché si pongono inediti problemi logistici: schivare le secchiate d’acqua, fugare il rischio che venga bruciata qualche bandiera di Israele, sopravanzare il suono dei fischi, evitare di ritrovarsi con qualche buontempone che risponde a colpi di gagliarda tecnobalilla, sparata a palla da casse possenti e magari riarrangiata con i nuovi, straordinari effetti della musica 8D (sì, ok, si sentono solo con le cuffiette. Era per dire).

Ma non era meglio il tricolore?

Perché la verità è che, anche dai balconi, anche in tempi di coronavirus, l’Anpi riesce sempre a essere divisiva, a mettere le mani su qualcosa che in teoria è di tutti per farne una propria ridotta che lascia fuori tutti gli altri. E perfino al suo interno, perfino tra chi applaude all’iniziativa c’è chi chiede: “Ma non era meglio un tricolore?”.