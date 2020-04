L’Africa (Unione africana) dice no agli esperimenti francesi sul covid-19. Bocciata l’ipotesi formulata da alcuni medici francesi di testare il vaccino contro il coronavirus nel continente africano. L’Ua parla chiaramente di atteggiamento colonialista. Che non potrà essere portato avanti.

L’Africa dice no ai test francesi: è colonialismo

Parole dure. ”Condanniamo senza mezzi termini qualsiasi tentativo di testare il vaccino in Africa. Lo respingiamo completamente”. Così il vicedirettore dell’Ua, Kwesi Quartey, nella sede dell’organizzazione ad Addis Abeba. Quartey, dalla capitale etiope, ha sottolineato che il continente ha ”il numero più basso di vittime” causate dal Covid-19. “Solo” 572 secondo i dati odierni, affermando che il vaccino andrebbe testato nei Paesi più colpiti, come l’Italia, la Francia o a New York.

Quartey è poi intervenuto sulle critiche mosse dal presidente americano Donald Trump all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) guidata dall’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Chi mette in dubbio la strategia di Tedros rispetto al coronovirus, ha detto, ”probabilmente continua ad avere aspirazioni su di noi. E trova sempre il modo di incolpare l’Africa di tutto”. Per ora Parigi non risponde.