La Mussolini al vetriolo: “Il coronavirus è un’arma uscita da un laboratorio. L’Europa vada a cag…”

Alessandra Mussolini è una che non le manda a dire. Non ci vede chiaro sull’origine del coronavirus e lo afferma senza mezzi termini nel corso della Zanzara su Radio24. La Mussolini parla di una situazione anormale: “Noi siamo in un assetto di guerra, non è mai successo. Perché la Gismondo dell’ospedale Sacco dice che non si può escludere un innesto dell’Hiv sul virus?Cioè, sai che cosa fanno?”, spiega ai conduttori: “Su un virus, che è un virus naturale, loro lo potenziano, indebolendo l’ospite. Se tu ci infili dentro una proteina che ti attacca e ti indebolisce il sistema immunitario…”.

Insomma, un’arma biologica? E questo che vuole dire? , le chiedono: Risposta: “Perché in Italia sono venuti i russi che sono specializzati nelle armi biologiche? C’è stata una manipolazione da parte dell’uomo, una cosa così non è possibile”.

L’ex europarlamentare ricorda che “a Wuhan c’è un enorme laboratorio di virologia, ed il medico che lo dirigeva è morto nel 2018. Questo virus è un’arma biologica di sterminio di massa”, asserisce senza se e senza ma. “Un’arma – prosegue – uscita da un laboratorio. “E sai cosa penso pure? Che tutti i pazienti che devono portare in Germania, li stanno studiando. Perché sono venuti i medici cinesi? Perché ci vogliono dare una mano? No, perché vogliono vedere sul campo questo bel virus che hanno creato”. Uno sfogo totale fatto alla sua maniera, colorito ma efficace. Troppe cose non tornano. Dirlo mettendoci la faccia non è da tutti.

La Mussolini poi conclude il suo ragionamento attaccando l’Unione Europea: “Secondo me il governo sta facendo quello che può. Non mi sento di criticare assolutamente. L’unica cosa che mi sento di criticare, è che vorrei mandare a cag*** l’Europa, questo si. L’Unione Europea andasse a cag*** . Questo si”. parla con il consueto slancio che le riconosciamo. Va giù pesante ancora sul tema mascherine. E’ possibile che manchino le mascherine? Ma prendiamo la palla al balzo e usciamocene in questo momento. Ma che ce frega. Lasciamo la Germania con l’Unione Europea…tanto adesso che vantaggio hai? Ci stanno aiutando con cosa? Non ci sono aiuti. Addirittura si rubano le mascherine alla dogana. Ma fatemi il favore”. Quando si dice parlar chiaro.