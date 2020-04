La Lamorgese ne dice un’altra: «Quest’estate gli italiani potranno andare in vacanza? Spero di sì»

«Non dobbiamo pensare che tutto finirà. Ci vuole un po’ di tempo, occorre avere molta cautela. Andiamo incontro a Pasqua e si deve capire che questo è il momento più delicato, in cui porre ancora più attenzione ai propri comportamenti». L’ha detto Luciana Lamorgese intervenendo su La7. Recita un po’ la parte della “buona maestra”, per recuperare uno spicchio di immagine dopo gli scivoloni e le polemiche.

Lamorgese: i controlli ci sono

Il ministro ha ricordato che «bisogna uscire di casa solo per necessità, per andare a lavoro, o per motivi di salute. I controlli ci sono. Dal 10 al 20 marzo sono stati circa 3 milioni di controlli ma le sanzioni sono diminuite perché sono state circa 22mila in dieci giorni rispetto alle 116mila del primo periodo».

«Dobbiamo cambiare stile di vita»

Tra ottimismo e pessimismo, si continua a lanciare messaggi contraddittori. «Spero che per l’estate certamente potremo andare in vacanza, me lo auguro. Certamente questo periodo lascerà qualcosa dentro di noi perché dobbiamo cambiare un po’ stile di vita per non cedere e non vanificare quanto fatto dopo tanto sacrifici». Poi ha aggiunto: «Ritengo che certamente dopo Pasqua ed entro aprile vedremo i dati e verranno prese decisioni a livello anche di comitato tecnico, e poi dal governo».

La situazione stabile fa ben sperare

«Mi sembra che la situazione sia abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi. Ciò ci fa bene sperare per i prossimi giorni. Noi seguiamo con molta attenzione la situazione», ha detto ancora la Lamorgese. «Io parlo giornalmente coi prefetti, con i sindaci, i presidenti di regione, e cerchiamo di avere una situazione sotto controllo». «Spero che le iniziative che sono state poste in essere impediranno una diffusione massiva al sud, lo vedremo nei prossimi giorni ma di accorgimenti ne sono stati presi tanti, sia dal governo che dai presidenti delle Regioni».

Lamorgese: gli italiani si sono comportati bene

Il ministro che ha raccolto più polemiche sul suo conto “promuove” la gente. Ci mancherebbe altro. «Io penso che gli italiani si sono comportati in maniera veramente esemplare», afferma la Lamorgese. «Hanno fatto notevolissimi sacrifici, come non uscire di casa. Ma hanno compreso che era questo l’unico modo per rispondere a una situazione difficile che ha coinvolto tutto il Paese. E che ora sta coinvolgendo tutta l’Europa, l’America». Gli italiani «hanno compreso la difficoltà del momento e sono stati attenti a seguire tutte le prescrizioni che sono state date dal governo».