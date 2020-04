La Fase 2 è il regno del caos. Ma a Conte i capelli li taglia Casalino?

Deve essere esilarante partecipare ad una delle riunioni degli innumerevoli comitati e delle decine di task force istituite dal governo. Immaginiamoci la scena. Riunione rigorosamente con mascherine e distanze di sicurezza del comitato tecnico-scientifico.

Iniziano a turno a prendere la parola: Allora, amici, dove mandiamo la gente? Nei negozi? No, no. Nei negozi no. Negli autobus? Sì, meglio negli autobus. Con la mascherina? A volte sì, a volte no. Ma quanti ne possono entrare in un autobus? Beh, un po’, i numeri sono dettagli. Dettagli? E poi ci saranno code interminabili alle fermate della metro, liti alle fermate degli autobus tra chi deve scendere e chi deve salire e chi non potrà né salire né scendere. E che ci frega? D’altra parte, avete mai preso un autobus voi? No, nessuno mai. E allora, fatti loro!

A un certo punto, ad interrompere la riunione, interviene un esperto del comitato della ripresa economica per dire: allora, le fabbriche apriranno il 4 maggio, però i negozi il 14. Ma non tutti, altri apriranno a giugno. La maggior parte, invece, fallirà, così ci siamo tolti il pensiero di quando dovranno riaprire e non avremo la rottura di scatole di mascherine, distanziatori e disinfettanti.

Al limite potranno chiedere il reddito di cittadinanza. E poi, scusate, quante domande che fate. Ma questo non è il comitato per la ripartenza? No, non lo è? Scusate ho sbagliato comitato e non ci avevo capito niente. Cosa dite? Anche voi del comitato tecnico-scientifico non ci avevate capito nulla?

Allora chiediamo a Conte. Ma Conte ha una diretta televisiva. E che sarà mai, tanto lui fa un po’ quel che gli pare, interrompe i tg, li prolunga, si diverte a tenere gli italiani con fiato sospeso. Cosa dite? L’altro giorno aveva i capelli arruffati? E pure lui non va dal barbiere, mica solo Mattarella. A proposito, ma quando apriranno i barbieri? E chi lo sa! Vabbè, per fortuna che a Conte ci pensa Casalino a rifargli la riga. Ah ecco, allora a questo serve! E con questo, sospiro di sollievo e la riunione finisce.