Finisce a insulti tra Piero Sansonetti, direttore del Riformista, e Marco Travaglio. Motivo del contendere, l’articolo con il quale il Riformista accusa il Fatto quotidiano di aver messo le mani sull’Eni: “Ha candidato alla presidenza della più importante potenza economica italiana una donna del proprio staff, Lucia Calvosa, cioè addirittura un membro del consiglio di amministrazione del giornale. Il bombardamento su Descalzi (amministratore delegato dell’Eni che il Movimento 5 Stelle spinge per non confermare, ndr) è un diversivo”. Nell’editoriale di ieri sul Fatto Travaglio parte alla carica e, senza citare Sansonetti ma con esplicito riferimento alla vicenda, accusa “qualche miserabile verme annidiato nei soliti giornalacci”.

La risposta di Sansonetti non si è fatta attendere, come potete vedere in questo video. C’è da stanne certi, è solo l’inizio dell’ennesima guerra mediatica.