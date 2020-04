Ilaria Capua: «I bambini potrebbero essere colpiti dal Covid, prepariamoci». E teme la seconda ondata

«Non possiamo escludere che domani i bambini potrebbero diventare vittime di questa malattia. Anzi, credo che bisognerà prepararci». È un passaggio dell’intervento di Ilaria Capua a “DiMartedì”. «I bambini per nostra fortuna sono risparmiati. Non è detto che un virus sconosciuto risparmi determinate categorie. Ringrazio il caso o madre natura che ci ha mandato un virus che non uccide i bambini, perché poteva essere così».

Ilaria Capua e i bambini: bisogna stare attenti

« Questo virus passa nei bambini senza farsi vedere, a meno che non ci siano altri problemi», dice la virologa. «Bambini che hanno altre comorbidità possono sviluppare una forma più sintomatica, ma per fortuna ad oggi questo virus accarezza i bambini. Non possiamo però escludere che domani potrebbero diventare vittime di questa malattia, anzi credo che bisognerà prepararci».

Il rischio della seconda ondata c’è

«Non c’è governo che possa dare la soluzione al problema. Sappiamo che ci sono pratiche che funzionano e sono l’igiene e il distanziamento sociale», continua Ilaria Capua. Se ci sarà una ondata di ritorno in autunno? È verosimile. «Ma noi conosciamo pochissimo il virus e possiamo parlare solo sulla base di quello che abbiamo visto in passato. Fino a quando il rapporto tra circolazione virale e immunità di gregge non si equilibra si continueranno ad avere dei casi. Credo che in tarda primavera ed estate ci saranno alcuni casi che mi auguro non saranno numericamente rilevanti. A settembre sarebbe opportuno partire con un piano di preparazione alla seconda ondata che potrebbe avvenire».

Ilaria Capua e la potenza del “ritorno”

Come si fa a evitare la potenza di una seconda ondata? «Rispettando le misure di distanziamento sociale e di igiene. Fino a quando non si sarà stabilizzata la situazione epidemiologica le persone anziane dovranno mettere loro stesse meno a rischio e quindi ridurre attività che potrebbero metterle in pericolo», ha concluso Ilaria Capua.