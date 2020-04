Il veleno della Gruber, si vendica di Mentana e lui dà le dimissioni: la bomba di Dagospia

Dagospia ha sganciato la bomba. Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. Il sito notoriamente bene informato di Roberto D’Agostino parla di una contrarietà da parte del direttore del Tg La7. Non ci sarebbe solo la polemica sulla diretta di Giuseppe Conte che ha inveito sulle opposizioni. Che, come noto, non è stata digerita da Mentana. No, ci sarebbe la manina di Lilli Gruber dietro le dimissioni di Mentana.

La conduttrice di Otto e Mezzo in trasmissione ha preso di mira il direttore del Tg La7 . Nella sua trincea la Gruber ha infatti schierato Marco Travaglio e Paolo Pagliaro come avamposti nella difesa di Giuseppe Conte e della sua invettiva contro Meloni e Salvini. La Gruber, insomma, avrebbe fatto in modo di prendere le distanze dalle osservazione di Mentana, che richiamava alla correttezza istituzionale. Pertanto il direttore del Tg si è sentito in dovere di presentare le dimissioni a Cairo. Il patron di La7 avrebbe però espresso la sua solidarietà a Mentana. E la cosa sembrerebbe finita lì.

I rapporti si erano fatti tesissimi quando Mentana ha pubblicamente affermato che se avesse saputo dell’attacco diretto con nomi e cognomi alle opposizioni, non avrebbe mandato la diretta fiume di Conte. Ne è nata una querelle, moltissimi hanno solidarizzato con Mentana. Ma alla Erinni-Gruber non è andata giù. Nel suo programma fa di tutto per difendere l’operato di Conte e dunque, ha pensato di mettere all’angolo Mentana, schierando le due punte, Travaglio e Pagliaro in difesa di Conte.

Travaglio ha risposto a Dagospia: “Ho detto le stesse cose che dico sempre”, ha scritto per sostenere che non ce l’aveva affatto con Mentana. Risposta di Dago: “Infatti, mi riferivo al “Punto” di Paolo Pagliaro.