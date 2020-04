Unità nazionale, cabina di regia, cantiamo l’Inno di Mameli dai balconi. Tutta una gran retorica, che anche le massime istituzioni dello Stato hanno contribuito ad alimentare, ma che non ha trovato riscontro al momento dei fatti. Nella discussione parlamentare il governo non ha recepito che briciole delle proposte fatte dall’opposizione. Eppure ce ne erano di importantissime per una maggiore tutela del commercio e del lavoro autonomo. Per sostenere i proprietari di immobili che non incasseranno affitti. Rendere più rapidi i meccanismi di erogazione delle risorse alle imprese e alle famiglie. Evitare che il portale dell’Inps si paralizzasse rendendo impossibile presentare le domande per cassa integrazione e bonus.

Il governo non ha ascoltato l’opposizione

Abbiamo avuto confronti tramite video conferenze e contatti di ogni tipo che si sono solo rivelati un inganno per le opposizioni e il popolo italiano. Il governo non ha ascoltato nessuno e alla fine ha posto la fiducia come finora ha fatto su ogni manovra e decreto da quasi un anno. Ed allora perché le opposizioni dovrebbero plaudire, quando è la maggioranza che ci ha messi nella condizione di non poter votare? Anche dallo stesso Presidente Mattarella, che ha giustamente richiamato tutti alle proprie responsabilità e invocato la coesione per il bene comune, ci saremmo aspettati un analogo intervento. Se non una reprimenda, di fronte all’arroganza del governo.

Procedono con il solito metodo: il voto di fiducia

I voti di fiducia non servono a rendere più rapido l’esame e l’approvazione di una legge, ma solo a impedire un confronto vero. L’emergenza comporterebbe, da parte del governo, maggior senso della misura. Ma con questo governo di grillini ci troviamo davanti un analfabetismo parlamentare che fa paura. L’unica cosa che sanno fare è restare attaccati ad uno smartphone dal quale aspettano di ricevere ordini. Pupazzi manipolati da fili invisibili, ma estremamente pericolosi.