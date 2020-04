Il coronavirus vince anche sul grande campione di atletica Donato Sabia

Il coronavirus non risparmia nessuno, neanche gli ex atleti. E’ morto questa mattina all’ospedale “San Carlo” di Potenza a causa del Coronavirus, Donato Sabia, due volte finalista alle Olimpiadi (Los Angeles ’84 e Seul ’88) negli 800 metri. Sabia, 56 anni, era il presidente regionale della Fidal in Basilicata. Giovedì scorso era deceduto il padre sempre per coronavirus.

Sabia, 56 anni, due volte olimpionico

Donato Sabia, di 56 anni, era stato due volte finalista olimpico degli 800 metri piani, a Los Angeles 1984 e a Seul 1988, finendo quinto e settimo. Sabia, che vinse l’oro ai Europei indoor di Goteborg, negli 800, nel 1984.

Deteneva la terza prestazione italiana di tutti i tempi negli 800 metri – con 1’43″88 – dietro a Marcello Fiasconaro e Andrea Longo. Aveva fatto, inoltre, l’undicesima prestazione italiana assoluta sui 400 metri, con 45″73. E’ stato primatista mondiale sui 500 metri (con il tempo di 1’00″08), rimasto imbattuto per circa 29 anni. Lo aveva stabilito a Busto Arsizio il 26 maggio 1984. Oltre alla partecipazione alle finali olimpiche di Los Angeles e Seul e alla vittoria negli Europei indoor di Goteborg, Donato Sabia fu quinto nella finale della staffetta 4×400 al Campionati mondiali di atletica leggera che si svolsero a Helsinki nel 1983.

Il cordoglio della Fidal

“Una notizia drammatica scuote l’Atletica Italiana in un periodo già difficile per il Paese”. Queste le parole della Fidal sul suo sito dopo che si è diffusa la notizia della scomparsa di Donato Sabia. Che lo ricorda come “atleta di talento straordinario, ma soprattutto persona d’animo gentile”. E nota che l’ex atleta “è scomparso a distanza di pochi giorni dal padre, vite recise entrambe dal male che sta flagellando il mondo intero”. Il presidente della FIDAL Alfio Giomi, il presidente onorario Gianni Gola, il Consiglio federale, a nome di tutta l’Atletica Italiana, esprimono profondo cordoglio e si stringono idealmente ai familiari in un abbraccio. “Una tragedia nella tragedia – le parole del presidente Giomi – Donato era una persona a cui non potevi non voler bene”.