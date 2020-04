Ignobile Die Welt, Meloni: “Vergogna. In Europa avvoltoi in cerca di cadaveri”

“Vergogna, vergogna, vergogna. Non ho altre parole per commentare l’ignobile articolo del giornale tedesco “Die Welt” contro l’Italia”. L’unica espressione che può essere usata. Giorgia Meloni commenta con parole di fuoco. “Mentre la nostra Nazione è in ginocchio e piange i suoi morti, c’è chi in Europa si alza in cielo come farebbero gli avvoltoi per trovare i cadaveri di cui nutrirsi”.

“Signora Merkel, rimanga incrollabile!”: il titolo dell’ignobile editoriale della Welt ha fatto infuriare tutti. L’autore del pezzo, Christoph B. Schiltz, ha scritto un commento ingiurioso verso il nostro Paese: “Certo che i Paesi dell’Ue dovrebbero darsi aiuto reciproco nella crisi da coronavirus”, si legge nel sommario dell’articolo, “ma senza limiti? E senza alcun controllo? In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”.

“Conte pretenda rispetto per il popolo italiano e chieda alla Merkel di prendere le distanze”. Lo chiede Giorgia Meloni, leader di Fdi, dai suoi canali social. Lo pretende l’Italia intera. Nel dibattito sui coronabond la Welt si è schierata con il fronte dei falchi più duri. Quelli che ci vogliono al collasso. Quelli che non aspettano altro che spartirsi le spoglie del nostro Paese, i suoi asset. Il passaggio cruciale dell’editoriale grida vendetta: “Dovrebbe essere ovvio che gli aiuti finanziari all’Italia – dove la mafia è in tutto il Paese un’entità che non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles – dovrebbero essere spesi solo nell’ambito della sanità; e che non devono finire nel sistema sociale e in quello fiscale”. Siamo con Giorgia Meloni: Vergogna.