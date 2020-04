Che tristezza. Un anziano cantante che non azzecca una canzone da 40 anni che si mette a fare una cover di “Bella ciao” non per festeggiare, legittimamente, il 25 aprile. Ma per attaccare Salvini, Meloni e Berlusconi. Con inviti ai partigiani di oggi (tipo quelli che hanno violato la quarantena ieri?) ad andarli a prendere…

Una bella iniezione canora di odio, nel segno della Liberazione dal buonsenso e dall’intelligenza.

Le domande della Meloni a Guccini

“Cosa intende esattamente Francesco Guccini nel video quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la ‘resistenza come hanno fatto i partigiani’? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice ‘oh partigiano portali via’? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera, dove?”. Lo scrive Giorgia Meloni su Fb postando l video di Francesco Guccini nel quale il cantautore fa una rivisitazione di ‘Bella Ciao’ citando anche la presidente di Fdi. “Questa – scrive Meloni – si chiama istigazione all’odio, cari compagni. Ma noi non ci faremo intimorire, mai. Dovete batterci nelle urne, se ne siete capaci”.